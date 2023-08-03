Наличный курс доллара и евро будет находиться в коридорах 37 - 37,5 грн за доллар и 40,7 - 42 грн за евро.

На второй неделе августа ситуация на наличном валютном рынке коренным образом не изменится, однако возможны ситуативные увеличения курсовой разницы со стороны обменников.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация будет почти такой же, как и в конце июля - начале августа: наличный курс доллара и евро будет находиться в коридорах 37 - 37,5 грн за доллар и 40,7 - 42 грн за евро.

"Текущие колебания не превысят 0,3 грн, а размер спреда (разницы между курсом покупки и продажи) также не претерпит существенных изменений - он сохранится в диапазоне 0,15 - 0,25 грн, без учета возможного, но ситуативного "растяжения" обменными пунктами межкурсовой разницы до 1 грн", - сказал он.

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Кроме того, по всем признакам, по мнению эксперта, сохранится баланс между спросом и предложением.

"Таким образом, несмотря на новые вызовы, которые возникли перед Украиной, ситуация на наличном валютном рынке останется стабильной и прогнозируемой. Поэтому не стоит ожидать существенных курсовых сдвигов: сохранение "статуса кво" можно считать вполне приемлемым", - добавил банкир.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 3 августа остался на том же уровне - 37,50 грн/долл.

Относительно евро курс гривни укрепился и сегодня составляет 41,55 грн/евро. Продать американскую валюту можно уже за меньшие средства: в среднем по курсу 36,90 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве касс банков будет находиться в коридоре от 36,55 до 38,15 грн/долл., а в обменниках-от 36,60 до 37,95 грн/долл.

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