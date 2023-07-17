Из-за максимальной приближенности курса к официальной возможности для дальнейшего укрепления наличного курса гривни практически исчерпано. Объемы покупки валюты на межбанковском рынке уменьшились, а объемы продаж выросли, благодаря чему НБУ смог еще уменьшить объемы интервенций.
"На розничном рынке население уменьшило объемы приобретения валюты в обоих сегментах – наличном и безналичном. Из-за максимальной приближенности наличного курса к официальному возможности для дальнейшего укрепления наличного курса гривни практически исчерпано", - говорится в сообщении финансового еженедельника инвестгруппы ICU.
Отмечается, что на прошлой неделе курс гривни в системно важных банках изменился всего на 1-2 копейки и остался на уровне 36,6-37,4 грн/долл., а дисбаланс между покупкой и продажей валюты на прошлой неделе уменьшился, способствуя уменьшению интервенций НБУ.
Так, на межбанковском рынке за четыре рабочих дня на прошлой неделе клиенты банков (юридические лица) увеличили продажу валюты на 4%, а покупку уменьшили аж на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. Соответственно потребность в интервенциях НБУ уменьшилась, и общий объем интервенций по продаже валюты за прошедшую неделю составил 401 млн долл., что на 16% меньше, чем в предыдущую неделю. А на розничном рынке продажа валюты превысила покупку на 32 млн долл., что почти в четыре раза больше, чем за всю предыдущую неделю.
Курс валюты в Украине - последние новости
Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 июля, укрепился на 3 копейки – до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 5 копеек и составляет 41,80 грн/евро.