Относительно евро курс гривны укрепился и сегодня составляет 41,50 грн/евро.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 4 августа немного сдал свои позиции, просев до уровня 37,55 грн/долл.

Относительно евро курс гривны укрепился и сегодня составляет 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту сегодня можно немного выгоднее, чем вчера: в среднем по курсу 37 грн за долл., и 40,75 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках вчера 3 августа остался на том же уровне - 37,50 грн / долл.

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Относительно евро курс гривны вчера укрепился и составил 41,55 грн/евро. Продать американскую валюту вчера можно было за меньшие средства: в среднем по курсу 36,90 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на второй неделе августа ситуация на наличном валютном рынке коренным образом не изменится, однако возможны ситуативные увеличения курсовой разницы со стороны обменников. На следующей неделе ситуация будет почти такой же, как и в конце июля - начале августа: наличный курс доллара и евро будет находиться в коридорах 37 - 37,5 грн за доллар и 40,7 - 42 грн за евро.

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