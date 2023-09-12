Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 12 сентября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,90 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн, евро - по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой также остался на вчерашнем уровне – 40,82 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 12 сентября, ослаб на 8 копеек – до 38,18 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,15 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, колебания валютного курса на этой неделе будут менее заметными благодаря мерам Нацбанка, и гривня будет находиться в пределах 37,5-38,5 грн/$ и 40-41, 5 грн/€.

Нацбанк, по словам эксперта, принял оперативные меры, чтобы вернуть баланс между спросом и предложением на валюту: дал возможность банкам продавать безналичную валюту населению до 50 тыс. грн в месяц и вдвое увеличил лимит на безналичную покупку валюты (до 200 тыс. грн) с обязательным последующим ее размещением на депозитах.

Вас также могут заинтересовать новости: