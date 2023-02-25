Курс гривни к евро сегодня составляет 42,00 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 39,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 42,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,30 грн за долл., евро - 41,30 грн за евро.

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Курс гривни в Украине во время войны - что известно

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

При этом директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко считает, что до 26 февраля глобальные изменения в курсе доллара в Украине не ожидаются и будет торговаться в пределах от 39 до 41,5 гривни за единицу. По его словам, на формирование курса в марте могут положительно повлиять и другие факторы, такие как валютные поступления за экспорт, объемы международной "энергетической" и военной помощи для преодоления последствий вражеских атак и успехи ВСУ.

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