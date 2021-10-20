18 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $62 тыс. за монету.

Сегодня, 20 октября, биткоин перешагнул исторический максимум. Цена биткоина превысила отметку в 65 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coingeck.

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По состоянию на 17:01 по Киеву биткоин стоил 66 040 доллара.

Максимальная цена за сутки составила 66 383 доллара, минимальная - 61 424 доллара.

Цена актива растет на фоне выхода первого связанного с Bitcoin индексного фонда на Нью-Йоркскую биржу.

Предыдущий рекорд в 64 804 долларов был установлен 14 апреля.

Выход биткоина на фондовую биржу:

19 октября 2021 года на Нью-Йоркской бирже (NYSE) стартовали первые в мире торги акциями фонда Bitcoin Strategy ETF, который основан на криптовалюте, а именно на биткоине.

Фонд запустили под тикером BITO от лица компании ProShares.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Как менялся курс биткоина:

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

22 февраля 2021 года цена биткоина превысила $58 тысяч.

13 апреля 2021 года биткоин в ходе торгов превысил $62,7 тыс., обновив исторический максимум.

23 апреля 2021 года биткоин обвалился до рекордного минимума.

17 июля эксперты прогнозировали, что биткоин перешагнет психологическую отметку.

В августе 2021 года эксперты прогнозировали, что курс биткоина поднимется до $100 тысяч за монету.

7 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $55 000 за монету.

18 октября 2021 года курс биткоина превысил отметку в $62 000 за монету.

Автор: Елена Коваленко