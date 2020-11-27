После стремительного взлета биткоин пошел вниз.

Курс криптовалюты биткоин за день обвалился до минимума за последние 10 дней, максимальное падение за день составило 13%.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВпервые за три года цена биткоина превысила 19 тысяч долларов

25 ноября курс криптовалюты на пике достиг $19 521- максимального значения за последние три года. Однако 26 ноября стоимость биткоина резко упала, на момент 18:00 по Киеву она составляла $16 915. максимальное падение в течение дня составило $2600.

С начала года курс биткоина вырос примерно на 140%, едва не достигнув рекордного максимума в $19 666. Такому росту способствовали спрос на более рискованные активы, восприятие его устойчивости к инфляции и ожидания, что криптовалюты получат широкое признание.

Курс криптовалюты обвалился после твита СЕО Coinbase Inc. Брайана Армстронга, в котором он предположил, что США рассматривают новые правила, которые подорвут анонимность цифровых транзакций.

«На прошлой неделе до нас дошли слухи о том, что Казначейство США и министр финансов Мнучин планируют принять некоторые новые правила, касающиеся автономных криптовалютных кошельков, до истечения срока его полномочий. Я обеспокоен тем, что это может иметь непредвиденные побочные эффекты, и хотел бы поделиться этими опасениями», — написал Армстронг в Twitter.

Таким образом, к падению курса привели опасения по поводу регулирования криптовалюты и вывод средств инвесторами.

Хронология событий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН