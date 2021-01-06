Максимально цена на популярную криптовалюту поднялась 6 января до 35,751 тысяч долларов.

Цена самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin 6 января 2021 года превысила отметку 35 тысяч долларов, таким образом обновив исторический максимум за всю историю существования биткоина.

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Как свидетельствуют данные портала CoinDesk, максимально цена за один биткоин поднялась утром 6 января до 35,751 тысяч долларов.

Впоследствии стоимость биткоина немного откатилась назад и по состоянию на 16:00 по киевскому времени составляет 34,663 тысячи долларов.

Что такое биткоин и какой у него курс

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам. Впрочем уже в следующем году курс биткоина стремительно падал, и так продолжалось несколько лет. 13 марта 2020 года цена криптовалюты Bitcoin упала на 32% до 3915 долларов, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

2 августа биткойн впервые в 2020 году поднялся до 12 тысяч долларов, а в декабре 2020 года уже устанавливал рекорд за рекордом.

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Автор: Марина Григоренко