В связи с дефицитом металлолома на мировом рынке крупнейшие страны-производители стали продолжают ограничивать экспорт этого сырья.

С августа 2021 года правительство Южно-Африканской Республики ввело двухлетнюю преференцию (PPS) для металлургических компаний страны при покупке лома черных металлов. Эта система вынуждает переработчиков сначала предлагать металлолом отечественным потребителям с большой скидкой, прежде чем они смогут получить разрешение на экспорт. Одновременно с 1 августа в ЮАР введена экспортная пошлина на металлолом.

Ранее Российская Федерация с июля 2021 года ввела экспортную пошлину на металлолом на уровне в размере 5%, но не менее 70 евро за тонну, что фактически стало запретом за вывоз этого сырья из страны.

Еврокомиссия продолжает рассмотрение инициативу Европейской сталелитейной ассоциацит Eurofer ограничить экспорта металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам ЕС. В случае принятия этого решения может прекратиться экспорт в страны, которые являются крупнейшими потребителями металлолома из ЕС (Турция, Египет, Пакистан, Индия).

В июне 2021 года 70 депутатов Европарламента подписали письмо с призывом к Еврокомиссии прекратить экспорт стального лома. Инициаторами письма стали европарламентарии из Италии, чья металлургическая промышленность остро переживает дефицит металлолома.

Тем временем, Евразийская экономическая комиссия вынесла на общественное обсуждение новый вариант ограничения экспорта лома черных металлов, заменив предложение о введении полного запрета на квотирование вывоза. Свое предложение комиссия мотивировала желанием унифицировать подходы государств-участников Евразийского экономического союза к экспорту лома. Сейчас запрет на вывоз лома на национальном уровне введен Арменией (в январе 2021 г.), Киргизией и Казахстаном (обе страны ввели временный запрет на экспорт лома за пределы ЕАЭС в марте этого года).

Автор: Григорий Бондарь