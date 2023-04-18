Лимита на данный момент более нет.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, крупнейшая криптобиржа Binance отменила ограничения на предельную стоимость активов на балансе криптокошельков россиян.

Как сообщает российский РБК, для аккаунтов граждан РФ отсутствуют какие-либо ограничения.

Граждане страны-агрессора могут осуществлять депозиты, не беспокоясь о лимите. На счета можно вывести более 10 тысяч евро.

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"Лимита на данный момент более нет. Ограничения отсутствуют", — заявили в службе поддержки.

Война в Украине и криптобиржа Binance

В марте 2022 года биржа Binance прекратила поддержку транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными в России.

22 марта 2022 года Binance исключила возможность осуществления транзакций P2P для ряда российских банков и платежных систем. Все объявления были автоматически закрыты системой.

В апреле 2022 года Binance не закрыла для россиян возможность пользоваться биржей, как того требовал восьмой пакет санкций Евросоюза. Биржа лишь ограничила предельную стоимость активов на балансе криптокошельков россиян. С апреля она не должна была превышать эквивалент 10 тысяч евро.

9 марта 2023 года криптобиржа закрыла для россиян покупку валюты через P2P. Сообщалось, что при попытке провести транзакцию площадка предлагает выбрать местную валюту для P2P-торговли в соответствии с правилами Binance для страны, указанной при верификации.

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