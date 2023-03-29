К налоговому пространству приобщаются как технологические гиганты, так и молодые стартапы.

Налоговое пространство "Дія.City" привлекло уже 500 компаний, среди которых как технологические гиганты, так и молодые стартапы.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, за последний месяц к "Дія.City" присоединились: глобальная ІТ-консалтинговая и инжиниринговая платформа Avenga с офисами по всему миру; украинский стартап Let's Enhance, который занимается развитием искусственного интеллекта; один из крупнейших в Украине платежных интернет-сервисов EasyPay.

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Кроме того, вице-премьер отметил, что к "Дія.City" активно приобщаются edtech-стартапы Mate Academy, обучающий программированию, а также Nanit Robot, разрабатывающий edtech-hardware для детей и взрослых.

"Спасибо резидентам за то, что выбирают Украину как место для развития и масштабирования. Не боятся воплощать масштабные проекты, создавать новые рабочие места и усиливать цифровую экономику государства", - отметил Федоров.

"Дія.City"

"Дія.City" - специальный правовой режим для ІТ-индустрии, который заработал в конце января 2022 года. Ожидается, что это ускорит темпы роста украинского ІТ-сектора.

В марте 2022 года сообщалось, что в "Дія.City" упрощаются условия для ІТ-компаний на период военного положения.

За год работы налогового пространства для ІТ-компаний "Дія.City" присоединились более 430 резидентов и уплатили более 4 млрд грн налогов.

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