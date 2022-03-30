Решение принято для стимулирования украинской экономики.

В "Дія.City" упрощаются условия для ІТ-компаний на период военного положения, чтобы стимулировать украинскую экономику.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Кроме экономической блокады России, нужно приложить максимум усилий, чтобы стимулировать украинскую экономику. Именно поэтому мы меняем условия уникального правового и налогового пространства"."Чтобы наша ИТ-отрасль продолжала активно развиваться", - говорится в сообщении.

Изменения, которые сделаны в "Дія.City":

Критерии резидентства максимально упрощены. На время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов "Дія.City", даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и тому подобное. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к "Дія.Сity".

Резидентам не нужно будет подавать отчет о соответствии и независимое аудиторское заключение до 1 января года, следующего за мирным годом.

Отмечается, что налоговые условия "Дія.City" остаются неизменными.

"Подать заявку можно на портале "Дія". Продолжаем работать и двигаться к нашей победе",- подытожил Федоров.

Как сообщал УНИАН, налоговое пространство "Дія.City" привлек 104 украинские и международные IT-компании, среди которых: Fintech Farm, Miratech, Cinegy GmbH, TietoEVRY, SMRK VCF и много других как украинских, так и международных технологических компаний.

Вас также могут заинтересовать новости: