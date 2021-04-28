Дмитрий Шварц

Министерство развития экономики прогнозирует, что по итогам текущего года валовый внутренний продукт Украины может вырасти на 4,1 процента. А в 2022 году этот рост сократится до 3,7 процента.

Национальный банк, в свою очередь, считает, что отечественная экономика в этом году вырастет на 3,8 процента, а в 2022-2023 годах рост ВВП будет близким к 4 процентам.

Примерно таким же выглядит прогноз ключевого кредитора нашей страны – Международного валютного фонда, который считает, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 4 процента с последующим замедлением в 2022 году до 3,4 процента.

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Учитывая, что по итогам прошлого года экономика упала на 4,2 процента, даже в случае реализации этих прогнозов к концу 2021 года Украина не сможет выйти на уровень конца 2019 года.

А если ещё учесть, что инфляция по итогам года прогнозируется в размере более 7 процентов, то о каком-то реальном росте национальной экономики вообще говорить не приходится. Скорее - наоборот.

Базовые макроэкономические прогнозы выглядят ещё менее обнадёживающими на фоне продолжающейся пандемии и неспособности власти обеспечить нормальную вакцинацию населения.

Если ситуация кардинально не изменится, то жесткие варианты карантина в Украине будут вводиться не только в этом году, но и в следующем. Следовательно, надежды украинцев, большинство которых балансирует на границе бедности, на минимальный экономический рост и скорое улучшение благосостояния могут пойти прахом.

Наша страна, к сожалению, до сих пор не может выйти на уровень валового внутреннего продукта 1991 года. К такому грустному выводу Украина подошла в год тридцатилетия своей независимости, которую будет отмечать в августе.

Главной причиной этого является ошибочный путь развития, по которому власти вели страну все эти годы.

Самое смешное, что все прекрасно понимают, какие действия необходимо предпринять, чтобы быть похожими на тех же Польшу и Чехию. Более того, власть на словах не раз декларировала, что вот-вот закончит ту или иную реформу, однако этот процесс в наших реалиях кажется просто бесконечным.

Взять нынешний Кабмин, который в марте утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Более того, разработчики этого документа заявляют, что выполнение всех пунктов стратегии должно увеличить ВВП Украины за эти десять лет вдвое.

Понятно, что при сохранении нынешних низких темпов роста эта планка останется недостижимой. Да и не факт, что нынешнее правительство не будет отправлено в отставку в ближайшем будущем, а их сменщики, скорее всего, возьмутся за написание собственной "стратегии роста".

В новой реальности нам придётся жить не год и не два

Нужно признать, что пандемия коронавируса и последовавший за ним мировой экономический кризис заметно перекроили правила существования практически всех сфер жизнедеятельности человека. Велика вероятность того, что в этой новой реальности нам придётся жить не год и не два.

Однако Кабинет Дениса Шмыгаля явно живёт в модели, которая подразумевает, что вот-вот всё вернётся на круги своя, надо только подождать.

Похоже, что чиновники не согласны с тезисом, что любой кризис является временем новых возможностей.

Для Украины этим шансом вырваться из болота было бы, например, создание собственной эффективной вакцины против коронавируса или участие в разворачивающейся космической гонке.

Наверное, многие уже забыли, как президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление отечественного действенного препарата. Но как-то не срослось, потому и приходится закупать с большим трудом вакцины у Индии и направлять десятки миллиардов гривен на латание дырок на дорогах.

По факту мы сохраняем свой статус сырьевой экономики

Главный сигнал, который посылала украинская власть нашей планете во время пандемии, похоже, можно расшифровать так: "Мы остаёмся надёжными поставщиками продуктов питания", то есть, по факту сохраняем свой статус сырьевой экономики.

Конечно, так может и надёжнее, но в нашем случае без риска вряд ли стоит надеяться на что-то, кроме постоянной стагнации. А с учётом развития новых технологий по производству пищи даже облюбованная Украиной ниша может оказаться под угрозой.

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Можно с высокой долей уверенности предположить, что в ближайшие годы нас ожидают значительные глобальные изменения.

Главной причиной этому будет не столько коронакризис, который рано или поздно завершится, сколько разрастающееся противостояние двух главных экономик планеты - США и Китая. Именно оно станет определяющим мотивом многих важных процессов в мировой экономике.

Наблюдается отток западного капитала из "Поднебесной"

Уже сейчас наблюдается отток западного капитала из "Поднебесной", который будет только увеличиваться, и Украина могла бы стать площадкой для перемещения этих инвестиций из КНР.

Однако есть сомнения, что одна лишь президентская инициатива по созданию в Украине института "инвестиционных нянь" как-то выделит нашу страну на фоне других "страждущих", готовых землю рыть, чтобы привлечь уходящих из Китая иностранных инвесторов. С нынешней "выжидающей" политикой Киева можно и этот шанс упустить.

Падение мировой экономики скоро должно закончиться, после чего последует фаза роста. Многие эксперты прогнозируют, что этот рост будет стремительным и существенным, но есть опасения, что Украина без реформ и непоколебимого желания через изменения вырваться из нищеты может продолжать топтаться на месте. Как это неоднократно повторялось в нашей истории.

Дмитрий Шварц

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