Консенсусная оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 год составила 7,4%.

Валовой внутренний продукт Украины в 2021 году может вырасти на 4,1%, а в 2022 году из-за медленного восстановления европейских стран рост составит всего 3,7%.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом говорится в выпуске консенсус-прогноза "Влияние COVID-19 на экономику и общество страны: итоги 2020 года, вызовы и угрозы постпандемического развития", подготовленного министерством вместе с представительством ЮНИСЕФ в Украине.

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Отмечается, что эксперты улучшили свой прогноз ожидаемого роста ВВП Украины на 0,9% до 4,1% (по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% по состоянию на июль 2020 года), а на 2022 год эксперты улучшили ожидаемый рост украинской экономики на 0,2% до 3,7.

"Бюджетное стимулирование, введенное для поддержки населения и бизнеса, будет сохранять высокие позиции и отразится в размере дефицита бюджета, который, по оценкам экспертов, по сравнению с 2020 годом будет постепенно уменьшаться, но будет выше предварительных оценок (консенсусная оценка на 2021 год составляет "минус" 4,9% ВВП против "минус" 3,4% предварительной оценки консенсус-прогноза, на 2022 год - "минус" 4,3% в отличие от «минус» 2,8% в предыдущем прогнозе)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в условиях выхода на траекторию роста постепенно будет увеличиваться потребность в рабочей силе, и уровень безработицы будет снижаться, но не выйдет на уровень до пандемии (консенсусная оценка на 2021 год сохранилась на уровне предыдущей и составила 9,2%, на 2022 год - несколько повысилась до 8,7 % в отличие от предыдущего прогноза - 8,5%).

Консенсусная оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 год составила 7,4% (предыдущая оценка консенсус-прогноза составляла 6%), на 2022 - 6,6% в отличие от предыдущей оценки - 6,0%.

В 2023-2024 годах, по мнению экспертов, в Украине продолжится рост экономики на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году, а инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ (5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году).

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

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Автор: Богдан Слуцкий