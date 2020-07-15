Импорт товаров в Украину с начала года сократился на 12%

Экспорт товаров из Украины уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом

Импорт товаров в Украину в первом полугодии 2020 года составил более 24,3 миллиарда долларов, что на 3,4 миллиарда долларов, или на 12%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период составил 23 миллиарда долларов, что на 1,6 миллиарда долларов, или на 6%, меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Отмечается, что больше всего товаров за указанный период было импортировано из Китая (15% от общего импорта), Германии (9%), России (9%).

В частности, чаще всего в Украину импортировали топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, воски минеральные, реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части, а также средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Что касается экспорта, то, по данным Гостаможслужбы, главными партнерами Украины по экспорту были Китай (13% от общего экспорта), Польша (6%) и Россия (6%).

Чаще всего из Украины экспортировали зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, готовые пищевые жиры и воски животного или растительного происхождения.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год в объеме 6,213 миллипарда долларов.

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