цей матеріал доступний українською

Впервые в мире: Литва выпустила коллекционную криптомонету

14:25, 23 июля 2020
Финансы
148 0
Криптомонета посвящена членам Литовской Тарибы, подписавшим Акт о независимости Литвы / фото lb.lt

Читайте такжеВ Минцифры работают над легализацией криптовалют

Об этом сообщил центробанк республики Lietuvos Bankаs.

"Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями", - отметил председатель правления банка Витас Василяускас.

Физический аналог криптомонеты посвящен двадцати членам Литовской Тарибы (Совета) - общественным деятелям, подписавшим 16 февраля 1918 года Акт о провозглашении независимости Литвы. Он выглядит как банковская карта, по верхней части которой идет трехцветная полоска в цветах литовского флага, под которой расположены коллективное фото членов Литовской Тарибы и репродукция автографов, которые они поставили под актом о провозглашении независимости. Номинал монеты - 19,18 евро, что отсылает к году принятия документа. Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж - 4 тысяч экземпляров.

В конкурсе по разработке проекта криптомонеты участвовали компании из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. Особое внимание уделялось вопросам виртуальной безопасности, чтобы монета была защищена от копирования и подделки, а платформа для ее продажи была способна выдержать большое количество запросов клиентов и противостоять кибернетическим атакам. Победителем стала литовская компания iTree. Ее специалисты создали цифровой жетон (виртуальный аналог монеты) и платформу для продажи. Определенный набор жетонов можно обменять на физическую монету.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter