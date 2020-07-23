Впервые в мире: Литва выпустила коллекционную криптомонету

Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж - 4 тысячи экземпляров.

Первая в мире коллекционная криптомонета выпущена в Литве.

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Об этом сообщил центробанк республики Lietuvos Bankаs.

"Выпуск цифровой монеты является своего рода мостом, соединяющим классическую нумизматику со стремительно развивающимися финансовыми технологиями", - отметил председатель правления банка Витас Василяускас.

Физический аналог криптомонеты посвящен двадцати членам Литовской Тарибы (Совета) - общественным деятелям, подписавшим 16 февраля 1918 года Акт о провозглашении независимости Литвы. Он выглядит как банковская карта, по верхней части которой идет трехцветная полоска в цветах литовского флага, под которой расположены коллективное фото членов Литовской Тарибы и репродукция автографов, которые они поставили под актом о провозглашении независимости. Номинал монеты - 19,18 евро, что отсылает к году принятия документа. Вес ее физического аналога из серебра составляет 36,36 грамма, тираж - 4 тысяч экземпляров.

В конкурсе по разработке проекта криптомонеты участвовали компании из Литвы, Индии, Польши и Сингапура. Особое внимание уделялось вопросам виртуальной безопасности, чтобы монета была защищена от копирования и подделки, а платформа для ее продажи была способна выдержать большое количество запросов клиентов и противостоять кибернетическим атакам. Победителем стала литовская компания iTree. Ее специалисты создали цифровой жетон (виртуальный аналог монеты) и платформу для продажи. Определенный набор жетонов можно обменять на физическую монету.

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