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Литва призывает "никогда не забывать" о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине

09:59, 22 ноября 2019
Политика
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23 ноября в Украине - День памяти жертв голодоморов / фото УНИАН

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Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter.

"Чтим жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного брутальным режимом Сталина 86 лет назад. Мы должны никогда не забывать о преступлениях против человечности, совершенных тоталитарными режимами", – написал Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора».

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Теги: #Украина#Литва#Голодомор