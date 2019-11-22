Литва призывает "никогда не забывать" о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине

23 ноября в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов состоятся траурные мероприятия.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает не забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине.

Читайте такжеЦена правды: Джамала представила саундтрек к фильму о Голодоморе (видео)

Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter.

"Чтим жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного брутальным режимом Сталина 86 лет назад. Мы должны никогда не забывать о преступлениях против человечности, совершенных тоталитарными режимами", – написал Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора».