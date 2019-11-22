Литва призывает "никогда не забывать" о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине
09:59, 22 ноября 2019Политика
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23 ноября в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов состоятся траурные мероприятия.
23 ноября в Украине - День памяти жертв голодоморов / фото УНИАН
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает не забывать о совершенном режимом Сталина Голодоморе в Украине.
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Об этом Линкявичюс сообщил в микроблоге Twitter.
"Чтим жертв Голодомора - геноцида украинского народа, осуществленного брутальным режимом Сталина 86 лет назад. Мы должны никогда не забывать о преступлениях против человечности, совершенных тоталитарными режимами", – написал Линкявичюс.
Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Киеве ко Дню памяти жертв голодоморов, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора».
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