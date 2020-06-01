"ПриватБанк" снизил ставки по выданным бизнесу кредитам

До конца года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще более 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" автоматически снизил ставки по существующим программам финансирования малого бизнеса для более 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Читайте такжеНБУ хочет оживить долгосрочное банковское кредитование

Об этом сообщила пресс-служба банка.

По информации пресс-службы, ставка ежемесячной комиссии по "кредитным лимитам на счета" снижена для 44 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Также до конца года снижена ежемесячная ставка для 15 тысяч заемщиков программы "КУБ" и более тысячи клиентов программ проектного кредитования.

По прогнозам банка, до конца 2020 года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще более 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

В банке напомнили, что с 25 мая "ПриватБанк" существенно снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

"Снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения программ поддержки малого бизнеса, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы/реструктуризация долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" продлил до конца июля 2020 года кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, введенные с начала марта на период карантина.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год "ПриватБанк" получил чистую прибыль в размере 32,6 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram