"ПриватБанк" продлил кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

Крупнейший украинский банк по объему активов «ПриватБанк» продлил до конца июля 2020 года кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, введенные с начала марта на период карантина. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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«Такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31 июля 2020 года. Для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку», - сообщается в релизе.

В пресс-службе напомнили, что кредитные каникулы введены банком как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта. Также до конца июля банк отменил начисление штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк» объявил о существенном снижении с 25 мая ставок по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина. Антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

По итогам работы за 2019 год «ПриватБанк» получил чистую прибыль в размере 32,6 млрд грн.

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