Bloomberg: Коронавирус заставит людей тратить меньше денег на одежду и больше на здоровье

Пандемия повлияет на то, как люди покупают товары и чему они отдают предпочтение.

Во время карантина, введенного из-за коронавируса, в Instagram и Twitter был популярным один "мем". В нем изображена молодая женщина в легком розовом бальном платье. Рукой она тянется не за коктейлем и стоит героиня не на красной дорожке. Она в овощном отделе супермаркета. В одной руке у нее пучок моркови, а другой она пытается ухватить красный перец.

Это изображение - консистенция того, как некоторые потребители сейчас себя чувствуют. Будучи под замком карантина несколько месяцев, они не могут дождаться возможности снова красиво одеться и куда-то выйти. Но, как пишет Bloomberg, есть много и тех, кто после пандемии коронавируса навсегда изменят свои привычки в том, во что одеваться, где покупать и каким продуктам отдавать приоритет.

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"Вспышка COVID-19, которая трагически заразила более чем три миллиона человек и убила более 219 тысяч больных, также ударила в самое сердце потребительства в мире", - говорится в статье.

Четверть миллиона магазинов по всей территории США были закрыты из-за карантина, согласно данным GlobalData. Способность покупать долгое время была символом достатка и статуса. Но теперь этот символ подорван. Никогда материализм еще не был "таким кастрированным". Прежде всего, это можно объяснить экономической ситуацией. Миллионы работников временно сидят дома и ограничивают свои расходы. Если карантин перерастет в постоянную потерю работы, эффект будет еще более жесткий. Безудержное потребление будет некоторое время "некрасивым" поведением.

А привычки, приобретенные во времена кризиса, часто остаются навсегда. Потеряв деньги во время финансового кризиса в 2008 году, средний класс в Европе и США открыл для себя дешевое вино, начал ценить туалетную бумагу и ходить в бюджетные продуктовые магазины. И эта привычка осталась даже после завершения кризиса.

Кроме того, свою роль сыграет и медленный и постепенный процесс выхода из карантина. Даже люди, которые сохранят свои рабочие места и полную зарплату, могут изменить планы относительно своих долгосрочных затрат. Пройдет определенное время, прежде чем они почувствуют, что могут безопасно ходить в торговые центры и рестораны.

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Согласно оценке KPMG, социальное дистанцирование может остаться на два года. И это будет иметь серьезные долгосрочные последствия для управления и фактического дизайна магазинов. Например, в магазины могут начать впускать покупателей по предварительной записи. Вместе с тем, есть и определенные обнадеживающие сигналы из Китая, где потребители, избавившись от карантина, снова начали ходить по магазинам. Согласно оценкам PwC, в китайских городах покупки, не связанные с продуктами, достигли уровня 50-80% от докризисных объемов.

Это феномен называют "расходами мести". Этот термин впервые появился в 1980-х годах для описания спроса на потребительские товары в Китае после бедности и хаоса "Культурной революции". Сейчас китайские покупатели тратят наличность, которая осталась у них из-за отмененных поездок и мероприятий. Но такой спрос продлится не долго, особенно учитывая, что количество людей, которые могут находиться в магазине за один раз, строго ограничено.

Но, как пишет Bloomberg, наибольшим влиянием кризиса коронавируса будет изменение того, что потребители действительно покупают. Пандемия ударила по чему-то, что много людей долго воспринимали как должное - это их здоровье. Хоть больше правительственных ресурсов теперь направлено на охрану здоровья, будет также и переоценка личных приоритетов. Это может означать, что люди будут больше тратить на частное страхование или покупать продукты, которые помогают усилить иммунитет.

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Пандемия также усилила восстановленное чувство сообщества. Это в дополнение к неспособности путешествовать далеко может поощрить тратить больше в локальных лавках и на товары от локальных брендов с серьезной региональной идентичностью. Они могут стать противовесом международным компаниям, которые не смогли вовремя выполнять доставку во время карантина. Bloomberg пишет, что сектор, который сильно пострадает от пандемии - это текстиль. Большинство потребителей пропустили сезон и теперь не хотят или не могут купить весеннюю или летнюю коллекцию.

Конференции, вечеринки и свадьбы были отменены. Поэтому одежды нужно меньше. Возможно будет определенный рост спроса, когда люди почувствуют свою свободу после карантина, особенно если ритейлеры сократят ценники для очистки складов. Но для многих после карантина похода в парикмахерскую или покупки косметики хватит и они не пойдут скупать новый гардероб. Издание допускает, что те, кто начал экономить на одежде во времена пандемии COVID-19, могут сохранить эту привычку и в дальнейшем.