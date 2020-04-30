Последствия коронакризиса: более 1,6 миллиарда человек могут лишиться средств к существованию

Международная организация труда прогнозирует во втором квартале 2020 года сокращение количества занятых людей на 10,5% по сравнению с «докоронавирусным» четвертым кварталом прошлого года.

Более 1,6 млрд официально не оформленных работников в мире могут лишиться средств к существованию в связи с коронакризисом.

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Об этом сказано в отчете Международной организации труда (МОТ), опубликованном на сайте организации.

В МОТ подчеркнули, что официально не оформленные работники составляют почти половину всех занятых людей в мире.

Кроме этого, организация прогнозирует во втором квартале 2020 года сокращение количества занятых людей на 10,5%, или на 305 млн работников, по сравнению с «докоронавирусным» четвертым кварталом прошлого года.

Согласно отчету, наибольшее сокращение рабочих часов во втором квартале будет наблюдаться в Южной и Северной Америке – на 12,4%, регионе Европы и Центральной Азии – на 11,8%.

МОТ призывает правительства стран мира уделить особое внимание политике создания новых рабочих мест и усилению социальной защиты людей, которые больше всего пострадали от коронакризиса.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету ООН, более 195 млн работников полной занятости в мире могут потерять работу во втором квартале 2020 года в связи с пандемий коронавирусной инфекции COVID-19 и экономическим кризисом.