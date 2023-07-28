В банке завершается регламентная плановая проверка Нацбанка, которая происходит в соответствии с согласованными этапами.

Конкордбанк в пятницу, 28 июля, обнародовал заявление, в которой опроверг слухи о том, что его якобы лишили банковской лицензии.

"В связи с распространением слухов и появлением материалов о якобы лишении АО "АКБ "КОНКОРД" банковской лицензии, решительно опровергаем эту информацию. Подобные сплетни начали появляться на сайтах-"помойках", которые известны использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине", - отметили в финучреждении.

В заявлении говорится о том, что сейчас в банке завершается регламентная плановая проверка Нацбанка, которая происходит в соответствии с согласованными этапами и сроками.

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В Конкорде предполагают, что их конкуренты с помощью враждебных ресурсов давят на Нацбанк и на общество, манипулируя версиями относительно выводов этой проверки и выдавая за настоящую версию предположение о лишении лицензии.

"Считаем такую ситуацию крайне опасной, ведь таким образом осуществляется публичная спекуляция вокруг работы нацрегулятора", - говорится также в заявлении Конкордбанка.

По итогам 2022 года банк КОНКОРД перешел в категорию крупных налогоплательщиков – 150 млн грн налогов и сборов перечислено в бюджет. Рейтинг устойчивости банка повышен до уровня ААА.

В последнее время действия нацрегулятора вызваны попыткой улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности в разных направлениях. В частности это касается и урегулирования по так называемому гемблингу.

Накануне информация о якобы лишении Конкордбанка банковской лицензии появилась, в частности, на ТГ "Легитимный", который связывают с российскими спецслужбами. Таким образом враг пытается дискредитировать украинский бизнес и государственных служащих.