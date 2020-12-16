Лица, не успевшие подать заявление на получение денег до 21 декабря, получат их в 2021 году.

Выплаты в размере 8 тысяч гривень компенсации ФОПам и наемным работникам в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии Сovid-19 начнутся 21 декабря.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что лица, которые не успеют подать заявление на получение денег до установленных сроков в 2020 году, получат их в 2021 году.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривень подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

На компенсацию могут рассчитывать ФОПы, если:

основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;

организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за III квартал 2020 года;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тысяч гривень в месяц за III квартал;

наемный работник не работает по совместительству в организации.

Также на компенсацию могут рассчитывать ФОПы:

по состоянию на 31.10.2020 основной КВЭД отнесен к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;

занимаются предпринимательской деятельностью более 3 месяцев;

оплатили ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

не являются одновременно наемными работниками.

Как получить компенсацию на портале "Дія"

Зарегистрироваться или авторизоваться, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" следует выбрать пункт "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

"Действие" автоматически проверит данные в реестре застрахованных лиц ПФУ и то, соответствуете ли условиям получения пособия.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Как получить компенсацию в приложении "Дія"

Авторизуйтесь через свой "Приват24", Monobank, или BankID НБУ.

В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

"Действие" автоматически проверит ваши данные.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN.

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Автор: УНИАН