Также глава государства сейчас более позитивно смотрит на перспективы утверждения в Конгрессе США дополнительной помощи для Украины, чем ситуация выглядела в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 1 февраля ожидает положительный результат по разблокировке создания Украинского фонда на сумму 50 млрд евро от Европейского Союза.

"Что касается многомиллиардной долговременной поддержки в размере 50 млрд евро - работаем над тем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля. Увидим с вами 1 февраля реальный результат", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком в Киеве.

Он сказал, что над этим происходит ежедневная работа.

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"Что касается помощи в Вашингтоне - я также смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре месяце. Думаю, что мы также дожмем до этого результата", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он сказал, что в контексте систем противовоздушной обороне пока рано говорить о том, что "у нас есть комплексная защита нашего государства". "Не хватает систем Patriot, не хватает соответствующих систем другого радиуса действия, но, тем не менее, понемногу это приходит. Что-то удалось. О чем-то новом мы договорились. Детали раскрывать не буду. Но я согласен с вами, что соответствующих систем, которые борются особенно против баллистики, точно не хватает Украине", - сказал президент.

Помощь Украине от ЕС

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

По данным Financial Times, в ЕС уже готовят резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро.

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