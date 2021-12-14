Для открытия виртуальной карты нужно иметь обновленную версию мобильного приложения, через сайт это сделать невозможно.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, с какими трудностями столкнулся при попытке оформить карту для получения тысячи гривень за вакцинацию от коронавируса.

Об этом он написал в отзыве на сайте "Минфин".

По его словам, банк якобы предоставляет ограниченный функционал для клиентов, которые не установили мобильное приложение. При этом часть сервисов, утверждает клиент, доступны только в веб-версии, в приложении их нет.

"Например, если вы желаете открыть виртуальную карту "єПідтримка", то без мобильного приложения у вас ничего не получится. То есть, если у вас нет возможности установить их приложение, то лучше сразу выбирайте другой банк для открытия этой карты", - советует клиент.

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В ответ представитель банка написал, что оформление виртуальной карты возможно через мобильное приложение "Приват24" или "Дия". Первое перед этим следует обновить.

"Обновленная версия приложения разворачивается для пользователей и может быть недоступна определенный промежуток времени. Обычно до 1 дня", - уточнили в "Привате".

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривень. Выплаты будут происходить в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, получившей название "єПідтримка".

Программа стартует 19 декабря 2021 года и будет действовать до 18 декабря 2022 года. За это время воспользоваться тысячей гривен смогут все граждане Украины, получившие две дозы вакцины за весь период проведения вакцинации (т.е. прививавшиеся с февраля 2021 года).

Деньги будут выплачиваться на бесплатные виртуальные карты в приложении "Дия". Их можно будет потратить на книги, приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты на поездки внутри страны. В программе примут участие более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок, их перечень пока неизвестен.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на реализацию программы.

Автор: Виолетта Орлова