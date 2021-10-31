Представитель банка извинился за причиненные неудобства.

Клиент monobank, который вскоре запускает свои первые банкоматы, пожаловался на проблемы с картой.

Об этом идет речь в его отзыве на сайте "Минфин", в котором он называет банк "ужасным".

"Заблокировали карту, убрали кредитный лимит и оплату частями без объяснения причин. Помимо этого подают неправдивую информацию в УБКИ (Украинское бюро кредитных историй, - УНИАН)", - написал клиент банка.

В ответ представитель monobank признал, что ситуация сложилась неприятная, уточнив, что система получила дополнительную информацию о нем, это повлияло на пересчет лимита.

"Это не окончательное решение, в будущем лимит может быть повышен. Информацию в УБКИ обновили, после сигнала от вас. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в ответе банка.

Ранее в системе банка произошел масштабный сбой - клиенты не могли воспользоваться своими картами.

До этого сразу несколько клиентов monobank пожаловались на него, заявив о беспричинном блокировании средств на карте.

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Автор: Юрий Годован