При этом 41% опрошенных не меняли место работы.

Каждый второй украинец (59%) почувствовал ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в то же время треть (35%) не почувствовали изменений, а у 6% граждан доходы выросли.

Как свидетельствуют результаты социологического опроса украинцев, проведенного группой "Рейтинг", 71% опрошенных считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении, 13% – противоположного мнения, еще 16% – не смогли оценить.

"Как и летом прошлого года, сейчас наблюдается небольшое уменьшение количества тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, и увеличивается количество тех, кто не определился в оценках. Во всех регионах и среди всех возрастных групп продолжает доминировать оценка направления как правильного", - говорится в исследовании.

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Также в рамках опроса 41% граждан из тех, кто работал до войны, сообщили, что работают на своих привычных рабочих местах, 14% – работают частично, 13% – нашли новое место работы. Несмотря на это треть таких опрошенных до сих пор не работает.

В динамике увеличилось количество тех, кто нашел новую работу. Лучшая ситуация с работой у мужчин и людей среднего возраста. Среди переселенцев в динамике существенно возросло количество тех, кто смог трудоустроиться на новое место – каждый третий из них смог найти новую работу, доля неработающих среди них уменьшилась с половины до трети.

Рынок труда в Украине

По состоянию на май 2023 года ринок труда в Украине стремительно восстанавливался. Работы стало в 5 раз больше. Работодатели значительно увеличили спрос на уборщиков, охранников, барменов и официантов.

По данным аналитиков в апреле соискатели создали и обновили на 18% меньше резюме, чем в марте. Преимущественно новые кандидаты прибывали по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, официант, оператор контакт-центра, охранник.

Самый высокий спрос соискателей на работу наблюдаелся в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Самый низкий-в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

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