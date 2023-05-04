Работодатели значительно увеличили спрос на уборщиков, охранников, барменов и официантов.

Рынок труда, который претерпел значительные изменения из-за развязанной Россией войны, продолжает восстанавливаться. Количество вакансий в Украине за год выросло в пять раз, снижается конкуренция за работу, а работодатели сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров, свидетельствует исследование сервиса по поиску работы Work.ua.

"Рынок труда продолжает развиваться по оптимистичному сценарию. Апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, тоже перенял эстафету рекордов по количеству предложений работы. По данным Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 – 16 046 вакансий)", – сказано в исследовании.

Наибольший рост спроса работодателей произошел на специалистов:

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уборщик (+33%);

охранник (+32%);

бармен/бариста (+30%);

официант (+26%);

комплектовщик (+25%).

По данным аналитиков Work.ua, в апреле соискатели создали и обновили на 18% меньше резюме, чем в марте. Преимущественно новые кандидаты прибывали по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, администратор, водитель, офис-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, официант, оператор контакт-центра, охранник.

"Конкуренция за работу сходит на нет. Соискатели могут этому порадоваться, чего не скажешь о работодателях. По статистике Work.ua, в апреле конкуренция соискателей за работу была ниже уровня 2021 года и практически достигла довоенного уровня. Времена, когда на одну вакансию поступало сотни отзывов, уже в прошлом", - говорится в сообщении.

Самый высокий спрос соискателей на работу наблюдается в Киевской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях. Самый низкий – в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Ивано-Франковской областях.

Что касается конкуренции соискателей, то самая высокая конкуренция соискателей на одну вакансию происходит по должностям диджитал-специалистов с возможностью работать дистанционно: верстальщик, Front-end программист, тестировщик, вебдизайнер, специалист чата, видеомонтажер, ретушер, программист Java и копирайтер.

Самая низкая конкуренция соискателей преимущественно на вакансии врачей: гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог, а также по должностям: заведующий аптекой, ветеринарный врач, дизелист, горняк.

Согласно исследованию, средняя зарплата в Украине составляет 16 000 грн. самая высокая средняя оплата труда в Украине находится в диапазоне от 25 000 до 52 500 грн. Так, в список должностей с наибольшей средней зарплатой вошли:

медиабаер (52 500 грн);

водитель-международник (41 500 грн);

арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, риелтор (по 30 000 грн);

менеджер по работе с супермаркетами (28 750 грн);

руководитель интернет-магазина (27 600 грн) и тому подобное.

По 25 000 грн в среднем получают автомеханик, автослесарь, дизайнер интерьера, мастер СТО, менеджер ВЭД, технолог мебели.

Самая низкая средняя зарплата находится в диапазоне от 7 900 грн до 10 500 грн по должностям: библиотекарь, мастер производственного обучения, уборщик, санитар, посудомойщик, музыкальный руководитель, социальный работник, ассистент ветеринарного врача, оператор аттракционов, горничная.

Рынок труда в Украине - последние новости

В марте рынок труда в Украине демонстрировал положительную динамику роста: количество размещенных вакансий выросло на 14% по сравнению с февралем - до 75,6 тыс. вакансий.

В марте 2023 года в Украине на треть увеличилось количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе. Второе место по количеству вакансий занимала сфера обслуживания. Также больше работы предлагали в строительстве и архитектуре, сфере красоты.

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, в 2023 году не менее 10 тысяч внутренних переселенцев смогут пройти переквалификацию и получить новую специальность за государственный счет.

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