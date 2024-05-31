Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 31 мая, вырос на 10 копеек - до 41,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 44,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,50 грн, евро - по курсу 43,75 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на на 39 копеек и составляет 44,44 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожална 13 копеек и составляет 41,13 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,00 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,70 грн/евро, при этом курс продажи составляет 44,50 грн/евро.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что нынешнее падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины. По его словам, на позицию НБУ относительно курса гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы: скорее всего общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

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