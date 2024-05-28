Отмечается, что падение гривни контролируется Нацбанком.

В последнее время гривня сильно подешевела в отношении доллара. Эксперт считает, что нынешнее падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина отметил, что за понедельник-четверг, 20-23 мая, средний чистый клиентский спрос на межбанке составил 21,2 миллиона долларов, а неделей ранее этот показатель достигал 24 миллионов долларов. По его мнению, скачок девальвации спровоцирован не клиентскими операциями. Он предположил, что Нацбанк профинансировал военные операции своими интервенциями.

Финансовые эксперты считают, что сейчас речь идет о контролируемой НБУ девальвацией гривни – в тех пределах, которые определяет Нацбанк.

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Шевчишин напомнил, что ранее министр финансов Сергея Марченко заявил про дефицит в госбюджете для финансирования оборонных нужд на сумму около 5 миллиардов долларов и об отсутствии договоренностей с партнерами по финансированию на 2025 год.

Кроме того, эксперт считает, что на позицию НБУ по курсу гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров. Также не стоит сбрасывать со счетов длительное ухудшение торгового баланса страны, в частности из-за падения экспорта агропродукции и увеличения импорта электроэнергии.

Курс доллара в Украине - мнения экспертов

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что курс свыше 40 гривень за доллар выгоден государству, ведь он позволяет увеличить поступления в госбюджет от внешнеэкономической деятельности.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что спрос на валюту скоро пойдет на спад, соответственно подешевеет и доллар.

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