Вряд ли по итогам следующей недели валютный рынок претерпит сногсшибательные изменения.

В течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы: скорее всего общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН. "Напомню, что на межбанке в последние дни мая доллар преодолел рубеж 40,3 грн, что составляет 2% роста с 1 мая. Инерция будет действовать даже в случае принятия решения об увеличении тарифов на электроэнергию (рост тарифов - это один из выразителей анонсированного ускорения инфляции). В то же время мы не исключаем, что уже со второй половины месяца влияние новых тарифов скажется на курсовых показателях", - сказал он.

По словам банкира, как и в течение мая, рынок будет находиться под действием экономических и "военных" факторов, среди которых можно выделить следующие:

Видео дня

новый этап либерализации валютного рынка, в частности отмена ограничений на осуществление бизнесом перечисления средств за границу;

режим "управляемой гибкости" со свободным курсообразованием, но под "присмотром" регулятора (в случае необходимости регулятор может увеличивать свое влияние на межбанке, устанавливая паритет между спросом и предложением);

состояние экономики страны благодаря системному получению макрофинансовой помощи;

ход боевых действий вместе с последствиями вражеской агрессии;

общественно-политический фактор - общественные настроения и ожидания в условиях военной агрессии.

Лесовой прогнозирует, что в недельном разрезе ситуация на валютном рынке не выйдет за пределы системы валютных изменений: несмотря на ежедневные изменения, недельные характеристики рынка будут на уровне майских:

коридоры валютных колебаний: на межбанке 40-41 грн/$ и 43-45 грн/€, на наличном рынке 40-41 грн/$ и 43-46 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,5-0,7 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

Банкир подчеркнул, что вряд ли по итогам следующей недели валютный рынок претерпит сногсшибательные изменения.

"Регулятор по-прежнему будет пристально отслеживать ситуацию и в случае необходимости может вмешаться, погасив любые ажиотажные процессы. Конечно, пока рано делать выводы о том, что ожидает рынок в середине июня, однако первая декада скорее всего будет во многом напоминать майскую - а это частые разнонаправленные валютные изменения то вверх, то вниз и наоборот", - резюмировал Лесовой.

Курс валют - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 мая, вырос на 5 копеек - до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,60 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 10 копеек - до 41,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 44,60 грн за евро. Продать евро можно по курсу 43,81 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: