Продать доллар можно в среднем по курсу 40,45 грн, евро - 43,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 31 мая, вырос на 10 копеек - до 41,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 13 копеек и составляет 41,13 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,00 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,70 грн/евро (курс продажи - 44,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,50 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,82 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы: скорее всего общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

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