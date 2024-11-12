Курс гривны к евро установлен на уровне 43,94 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 13 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна продолжила укрепление. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка на среду установлен на уровне 43,94 гривен за один евро. Таким образом, гривна выросла на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,40/41,42 грн/долл., евро - 43,98/43,99 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,70 грн/доллар, что на 8 копеек превышает вчерашний показатель, а продать доллар можно за 41,64 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 20 копеек - до 44,70 грн/евро, курс продажи - 44,47 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 12 ноября остался на прежнем уровне и составляет 41,60 грн за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составляет 45,00 грн за евро.

В свою очередь экономические эксперты, проанализировав ситуацию после выборов президента США, дали украинцам советы стосоно валюты - покупать или продавать.

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