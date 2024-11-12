Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 ноября, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 23 копейки и составляет 44,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,10 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/доллар, что на 8 копеек превышает вчерашний показатель, а продать доллар можно за 41,64 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 20 копеек - до 44,70 грн/евро, курс продажи - 44,47 грн/евро.

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Курс биткойна к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 12 ноября, обновила рекорд и составляет 89 035,16 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 685 506,52 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что с 11 по 15 ноября котировки доллара на украинском межбанке будут в пределах 41,05 - 41,60 гривны, а курс евро будет в коридоре 43,92 - 45,01 гривны.

11 ноября биткоин установил новые рекорды стоимости после победы Дональда Трампа на выборах президента в США - криптовалюта пересекла отметку в 82 тысячи долларов.

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