Отмечается, что обменники будут оперативно реагировать на турбулентность на мировом или украинском валютном рынке.

До конца недели обменники и банки будут оперативно менять курсы валют в течении дня. Все будет зависеть от ситуации на международном и украинском межбанке.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что с 11 по 15 ноября котировки доллара на украинском межбанке будут в пределах 41,05 - 41,60 гривни, а курс евро будет в коридоре 43,92 - 45,01 гривни.

"При повышенной турбулентности в мире или на наших торгах владельцы обменников будут существенно расширять спреды между покупкой и продажей доллара и евро", - указал эксперт.

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По его мнению, курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,90 до 41,80 гривни, а в обменниках - от 41,00 до 41,75 гривни.

В то же время наличный евро в банках будетт находиться в пределах от 43,80 до 45,35 гривнин, а в обменниках - от 43,90 до 45,25 грн.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что не стоит опасаться обвала гривни. По его словам, курс доллара в ближайшие месяцы не превысит 42 гривни, а в течение 2025 года достигнет отметки 45 гривень.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что "валютный рынок будет иметь признаки довоенной стабильности, а курсовые показатели будут меняться несущественно". Таким образом, по его прогнозу, коридоры валютных изменений будут в пределах 41,2-41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

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