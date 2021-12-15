В целом курс гривни за прошлую неделю укрепился до 27,04 грн/долл.

Курс гривни прошел пик осеннего ослабления и в ближайшее время может остаться в коридоре 26,5-27 грн/долл., особенно при активизации нерезидентов на рынке ОВГЗ.

Об этом сказано в финансовом еженедельнике группы ICU.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках начал идти вверх

Аналитики компании отмечают, что на прошлой неделе баланс на валютном рынке значительно улучшился, а объемы продаж валюты клиентами банков выросли и преимущественно были больше 500 млн долл. в день. Общий оборот рынка впервые с 10 ноября превысил 800 млн долл.

"Ситуация выглядит таким образом, что экспортеры, которые пытались придержать валюту до лучшего времени, исчерпали запасы гривневых ресурсов и вновь вернулись на валютный рынок. А еще на рынок ОВГЗ осторожно, но вернулись нерезиденты", - сказано в сообщении.

Таким образом, отмечают аналитики, после трех недель преимущественно интервенций по продаже валюты почти на 0,9 млрд долл., на прошлой неделе НБУ уже покупал валюту, хотя и всего в объеме 54 млн долл.

"В целом курс гривни за прошлую неделю укрепился на 1,1% - до 27,04 грн/долл. и сохраняет тенденцию к укреплению на общем улучшении информации о ситуации с безопасностью в стране и с потенциальной активизацией нерезидентов на рынке ОВГЗ. Мы ожидаем, что курс постепенно может еще усилиться, но будет оставаться в пределах коридора 26,5-27 грн/долл.", - считают аналитики ICU.

Курс на 15 декабря:

Национальный банк Украины на среду, 15 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий