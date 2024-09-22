Доллар вряд ли начнет дешеветь по отношению к гривне, американской валюте вряд ли грозит падение.

Доллар вряд ли начнет дешеветь по отношению к гривне, американская валюта наоборот продолжит тенденцию к медленному подорожанию до конца этого года. Такой прогноз в комментарии 24 Каналу дал банкир Тарас Лесовой.

По его мнению, цена доллара может перевалить за 42 гривны, при этом курсовые показатели до конца года могут варьироваться в пределах от 41,5 гривны "до чуть больше, чем 42 гривны за доллар".

По словам эксперта, такие показатели - это лишь предположение, ведь на сегодня пока недостаточно аргументов по установлению точных курсовых колебаний.

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"Единственное, что очевидно, - это доллару вряд ли грозит падение", - подчеркнул Лесовой.

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Украинцам рассказали главные правила, когда лучше всего покупать доллар. По словам экспертов, выгоднее всего покупать доллар утром и в конце недели, когда курс валют может быть несколько ниже, потому что украинцы продают больше долларов перед выходными.

При этом больше всего колебаний курса происходит в начале дня, когда банки и обменники открываются, а также во время активной торговли на межбанковском рынке.

Также УНИАН писал, чего ожидать украинцам от доллара на следующей неделе. По словам банкира Тараса Лесового, до конца сентября не стоит ждать существенных курсовых изменений.

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