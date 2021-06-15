График работы банков будет изменен из-за дополнительных выходных на Троицу и День Конституции.

Июнь порадует украинцев двумя дополнительными выходными. Нерабочими днями объявлены 21 июня (Троица) и 28 июня (День Конституции Украины). График работы украинских банков в выходные будет изменен.

Как будут работать банки в Троицу

Троица ежегодно отмечается на пятидесятый день после Пасхи - в этом году она выпадает на воскресенье 20 июня. По закону Украины, этот день объявлен выходным и переносится на понедельник.

Банковские учреждения в этот день работать не будут. Однако система автоматических платежей Национального Банка Украины продолжит работать онлайн, поэтому украинцы смогут совершить межбанковские платежи. Их датой будет отображаться 22 июня.

Банки Украины имеют право самостоятельно определять свой порядок в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Как будут работать банки на День Конституции

День Конституции Украины объявлен официальным выходным днем. В 2021 году праздник выпадает на понедельник 28 июня. Государственные учреждения в этот день работать не будут, как и банковские отделения. Система автоматических платежей НБУ работать будет, но платежи будут отображаться датой 29 июня.

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Автор: Иван Бойко