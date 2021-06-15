Лидируют в списке США, Китай и Япония.

Украина по итогам 2020 года заняла десятое место в рейтинге стран мира с наибольшим заработком на биткоинах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

Читайте такжеНа фоне начала легализации криптовалюты биткоин вырос в цене

В частности, украинцы в прошлом году получили около 400 млн долл. прибыли от инвестиций в эту криптовалюту.

Лидируют в списке США (с прибылью в 4,1 млрд долл.), на втором месте – Китай (1,1 млрд долл.), на третьем – Япония (900 млн долл.).

В топ-10 также вошли Великобритания, Россия, Германия, Франция, Испания и Южная Корея.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков отметил, что такой показатель свидетельствует о важности легализации криптобизнеса в Украине.

«Граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. Доходы участников инновационного рынка будут обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями», - цитирует пресс-служба его слова.

Рынок виртуальных активов в Украине

В марте Министерство цифровой трансформации вместе с представителями других государственных ведомств и бизнеса начали разработку стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

В декабре 2020 года Верховная Рада в ходе заседания одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах, предусматривающий законодательное урегулирование рынка таких активов.

Легализация виртуальных активов и внедрение в Украине электронного налогового резидентства являются одним из приоритетов работы правительства.

Как менялся курс криптовалюты

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец