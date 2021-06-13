В этом году главному своду законов нашей страны исполнится 25 лет.

Ежегодно в июне Украина отмечает праздник, посвященный Основному закону нашей страны. В конце июня празднуется День Конституции Украины - главного документа нашего независимого государства. Украинская Конституция имеет высшую юридическую силу в законодательстве. Над ней читают свою присягу все президенты.

Когда отмечается День Конституции

День Конституции отмечается ежегодно 28 июня. Дата праздника выбрана в честь дня принятия Конституции ночью 28 июня 1996 года. Основной закон страны был подписан после долгих обсуждений и дебатов. Украина стала последней постсоветской страной, которая приняла Конституцию после обретения независимости.

Как отдыхаем на День Конституции

Посвященный украинской Конституции день является выходным днем. В этом году он выпадает на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд: 26, 27 и 28 июня.

Это не единственные дополнительные выходные в июне. Нерабочим днем также будет понедельник 21 июня, ведь накануне этого дня отмечается Троица. Всего в июне 2021 насчитывается 10 выходных и 20 рабочих дней.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова