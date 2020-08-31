Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы.

Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

Об этом во время сегодняшнего заседания Согласительного совета в парламенте заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Читайте такжеДефицит госбюджета Украины превысил 50 миллиардов гривень

"Среди основных вопросов этой сессии, безусловно, проект Государственного бюджета на следующий год. Хочу проинформировать, что продолжается работа и в установленный законодательством срок будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - сказал он.

Особенности госбюджета 2021

Министерство финансов готовит проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн.

Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., при этом импорт в 2021 году составит 70,591 млрд долл.

Хронология событий

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко