Госбюджет еще окончательно не сформирован.

Государственный бюджет Украины на 2021 год должен быть сбалансированным и будет сконцентрирован на социальном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на слова заместителя министра Романа Ермоличева по итогам его встречи с представителями различных отраслей профсоюзов и работодателей, а также представителями Минэкономики и Минсоцполитики.

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Отмечается, что целью встречи было обсуждение проекта госбюджета на 2021 год и возможности учета в нем предложений сторон.

«Госбюджет еще окончательно не сформирован. Сейчас продолжаются консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП», - приводятся в сообщении слова Ермоличева.

Также он отметил, что принятие решения об увеличении минимальной заработной платы - это существенный дополнительный ресурс, который необходимо учесть в государственном бюджете.

Дополнительные расходы

«Дополнительные расходы составляют около 47 млрд грн. Ведь с 1 января 2021 минимальная заработная плата будет увеличена до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 - до 6,5 тыс. грн. Также при расчетах к проекту бюджета на 2021 год предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника 1-го тарифного разряда единой тарифной сетки и минимальной заработной платой, сложившего в текущем году», - цитирует пресс-служба замминистра.

В целом в ходе встречи представители сторон социального диалога обсудили эффективность направления и использования бюджетных средств, отметили основные проблемы отраслей.

«Все профсоюзные организации направили предложения по увеличению расходов. Для Минфина главное - сбалансированное и эффективное использование бюджетных средств. Все предложения по финансированию различных сфер подробно прорабатываются с учетом приоритетов», - приводятся в сообщении слова Ермоличева.

Особенности госбюджета 2021

Министерство финансов готовит проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн. Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., при этом импорт в 2021 году составит 70,591 млрд долл.

Хронология событий

31 августа 2020 года представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан заявил о том, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год.

29 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» №822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

6 августа президент Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября этого года.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

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Автор: Екатерина Жирий