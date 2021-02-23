На сегодня для всех 15 крупнейших государственных компаний утверждены уставы.

Кабинет министров поручил утвердить политику собственности государственного концерна «Укроборонпром» до 4 марта.

Об этом во время публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030 заявила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

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«На сегодня приняты девять из десяти политик собственности для ТОП-10. Единственная политика собственности, которая на сегодняшний день не принята - это политика собственности «Укроборонпрома». У нас на прошлой неделе было совещание под руководством премьер-министра, на котором было четкое поручение вынести указанную политику на правительственный комитет и до 4 марта принять политику собственности в соответствие со стандартами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - УНИАН) и тех практик корпоративного управления, которые должны быть внедрены», - сказала она.

По её словам, на сегодня для всех 15 крупнейших государственных компаний утверждены уставы, в 10 из них уже есть наблюдательные советы.

Что этому предшествовало

В конце января этого года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, предусматривающий корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно документу, предусматривается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна, которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Кроме того, состоится оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

10 февраля 2021 года генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил о том, что "Укроборонпром" планируется ликвидировать и создать на его основе новой холдинг "Оборонные системы Украины" до конца июня.

"Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц