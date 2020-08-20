Кабмин подменил бумажной работой реальную поддержку отечественных экспортеров - нардеп Гнатенко

Политик подчеркнул, что нарастить экспорт без возрождения отечественной промышленности невозможно.

Реальную поддержку отечественных экспортеров Кабинет министров подменил бумажной работой.

Об этом заявил народный депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко, сообщается на официальном сайте политсилы.

«Согласно данным Госслужбы статистики, украинский экспорт за первое полугодие 2020 г. снизился более чем на 6%. Падение могло быть еще большим, если бы не рекордный рост – почти в 2 раза – экспорта в Китай. При этом экспорт в ЕС, о перспективности рынка которого для украинских товаров постоянно говорит правительство, в первом полугодии упал на 17%. На столько же обвалился и экспорт в РФ, экономические связи с которой всячески старается разорвать нынешняя власть вопреки национальным интересам», - отметил народный депутат.

Но вместо того, чтобы исправлять ситуацию, правительство, по словам парламентария, занято «перестановкой мебели».

«Чем же Кабинет министров ответил на эту печальную статистику? Тем, что на своем последнем заседании, вместо конкретных предложений, Кабмин просто изменил в Плане реализации Экспортной стратегии Украины названия министерств и перенес срок её выполнения на более поздний – на конец 2021 года. Интересно, как это может повлиять на выравнивание торгового баланса?» – уточнил народный депутат.

Политик подчеркнул, что нарастить экспорт без возрождения отечественной промышленности невозможно.

«В отличие от Кабмина, у нас есть конкретная и четкая программа восстановления экономики страны. Есть люди, которые понимают, как работает экономика. А от того, будет создано или переименовано ещё одно министерство или ведомство экономка не заработает. Мы также отлично знаем, что без надежной поддержки государства нашим экспортерам крайне тяжело найти и отстоять свою нишу за рубежом. На полную силу в это дело должны включиться экспортно-кредитное агентство, офис по продвижению экспорта, посольства и торговые миссии. Но и тут работа действующего Кабмина сводится к урезанию, а то и вовсе прекращению бюджетного финансирования соответствующих программ и органов», - отметил оппозиционер.

Валерий Гнатенко подчеркнул, что всё это свидетельствуетт о крайнем непрофессионализме и некомпетентности нынешней власти.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН