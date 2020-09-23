Также от уплаты сбора освобождаются лица, находящиеся в очереди на получение жилья.

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания принял постановление, которым освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование лица, впервые приобретающие жилье, а также лица, находящиеся в очереди на получение жилья.

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Как передает корреспондент УНИАН, проект постановления был одобрен без обсуждения.

Кого освободят от уплаты пенсионного сбора

Согласно пояснительной записке к документу, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование не оплачивается, если человек впервые приобретает жилье, то есть никогда не получал в дар, не приватизировал, не унаследовал, не покупал как долю в общем имуществе супружеской пары, что подтверждается его заявлением и данными из Госреестра прав на недвижимое имущество.

Также от уплаты сбора освобождаются лица, находящиеся в очереди на получение жилья, что подтверждается документом, выданным соответствующим органом.

Что этому предшествовало

Кабинет министров планирует в 2021 году запустить новую программу предоставления ипотечных кредитов, благодаря которой жилье смогут приобрести 30 тысяч украинских семей.

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Автор: Екатерина Жирий