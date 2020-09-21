Благодаря этой программе жилье смогут приобрести 30 тысяч украинских семей.

Кабинет министров планирует в 2021 году запустить новую программу предоставления ипотечных кредитов, благодаря которой жилье смогут приобрести 30 тысяч украинских семей.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год.

"В следующем году мы готовы будем предусмотреть предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется, это новая программа. То есть, мы докапитализируем новое учреждение, которое сможет выдавать ипотечные кредиты и также предоставлять в финансовый лизинг кредит. То есть, это строительство жилья", - сказал он.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП.

Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиарда гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень.

15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Раде, а 18 сентября парламент принял документ в работу.

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Автор: Дмитрий Шварц