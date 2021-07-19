Эксперты прогнозируют, что Биткоин вырастет до 318 000 долларов к 2025 году, а к концу 2030 года он сильно "взлетит" и даже преодолеет отметку в 4 миллиона долларов.
Об этом со ссылкой на опрос экспертов сообщает издание ixbt.
Своими прогнозами на цену криптовалюты поделились 42 эксперта, которые являются учеными и работниками организаций, связанных с криптовалютой.
Большинство участников (61%) сошлось в том, что Биткоин сейчас недооценен. Эксперты думают, что к концу 2021 года криптовалюта будет стоить 66 тысяч 284 доллара.
Эти показатели на 28% выше прогноза, который эти же эксперты давали в 2020 году на тот же срок – конец 2021 года.
Читайте такжеУкраинцы стремительно накапливают долги: за что населению тяжелее всего платитьС 2022 по 2025 год ожидается плавный рост стоимости Биткоина до 318 000 долларов на конец 2025 года. После этого можно будет наблюдать взрывной рост: за пять лет криптовалюта "взлетит" до 4 миллионов долларов на конец 2030 года.
Большинство участников опроса (54%) считает, что к 2050 году Биткоин будет доминировать в мировой системе финансов. Однако 44% участников опроса думает, что это может никогда и не случиться.
Ранее УНИАН сообщал о том, что другие эксперты наоборот прогнозируют Биткоину стремительное падение. Генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джеффри Гундлах считае, что криптовалюта упадет в цене до 23 тысяч долларов.
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