Украинская ПВО использует эти ЗРК для защиты городов и стратегических объектов.

Правительство Испания немедленно отправит Украине батарею комплекса противовоздушной обороны HAWK. Как сообщает Министерство обороны страны, одна батарея включает 6 пусковых установок для поражения воздушных целей.

"Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи HAWK", - рассказали в ведомстве.

Испания - первая страна, которая передала зенитные ракетные комплексы MIM-23 HAWK в 2022 году. Кроме того, такие же системы поставляют Украине США. Украинская ПВО использует эти ЗРК для защиты городов и стратегических объектов от российских крылатых ракет и беспилотников. HAWK продемонстрировали большую эффективность, особенно по уничтожению ударных БПЛА "шахедов".

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Усиление украинской ПВО

В июле Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали, как американский зенитный комплекс HAWK ("Ястреб") защищает наше небо от вражеских воздушных целей. Это оружие предназначено для ликвидации различных ракет, однако нашим воинам удалось благодаря ему сбивать и дроны типа "Шахед".

В последние месяцы союзники Украины отреагировали на все более настойчивые призывы президента Владимира Зеленского о предоставлении большего количества систем ПВО большой дальности. И теперь самой большой проблемой ПВО Украины станет нехватка ракет, а не пусковых установок и радаров, которые их поддерживают.

Недавно США призвали союзников по НАТО передать Украине все доступные системы ПВО, которыми они могут поделиться.

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