Инвестиции в украинскую экономику сократились более чем на треть

Наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 35,5% - до 76,9 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 79,1% (до 222,5 миллиона гривень); авиационного транспорта – на 77,3% (до 120 миллионов гривень); деятельности по обеспечению едой и напитками – на 74,2% (до 167,6 миллиона гривень).

Наибольший рост капитальных инвестиций в первом квартале наблюдался в сферах электросвязи – на 41,4% (до 2,8 миллиарда гривень); информации и телекоммуникаций – на 8,7% (до 4,6 миллиарда гривень).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 20 мая президент Владимир Зеленский проанонсировал запуск в Украине в сентябре единого офиса инвестиций.

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению с 2018 годом – до 584,45 миллиарда гривень.

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