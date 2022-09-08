При этом инфляционное давление остается значительным.

Темпы инфляции в Украине продолжают расти, но несколько медленнее, чем прогнозировал Национальный банк.

Об этом говорится в материалах регулятора.

"В июле инфляция ускорилась до 22,2% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка, в августе она достигла около 23%. Ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк. Это связано прежде всего с более быстрым, чем ожидалось, снижением стоимости топлива вследствие падения цены нефти на мировых рынках и налаживанием внутренней логистики. Меньшими темпами, чем ожидалось, росли и цены на отдельные овощи, в том числе благодаря сезонному увеличению предложения", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что, несмотря на это, инфляционное давление остается значительным. Эффекты войны, в частности разрушение производств и логистики, и в дальнейшем имеют определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг. Ухудшение инфляционных ожиданий также давит на цены в сторону роста. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту.

В НБУ подчеркнули, что обеспечение курсовой стабильности остается важной предпосылкой стабилизации ожиданий и сохранения управляемости инфляционными процессами. Разовая коррекция официального курса гривны и дополнительные меры, принятые регулятором, способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке.

"Об этом, в частности, свидетельствует снижение объема интервенций Национального банка по продаже валюты в последние месяцы. В совокупности со значительными объемами международной финансовой помощи это обеспечило рост уровня золотовалютных резервов в августе до 25,4 млрд долл. Объем международных резервов является достаточным для фиксации обменного курса на текущем уровне, учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительную роль в сдерживании инфляции и в дальнейшем будет играть фиксация тарифов на услуги ЖКХ. Несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ, электроэнергию), их стоимость для бытовых потребителей будет оставаться неизменной в течение текущего отопительного сезона, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограниченным.

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%.

Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%.

Отмечается, что базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

Вас также могут заинтересовать новости: